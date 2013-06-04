Кальцій продовжує жінкам життя

Додатковий прийом препаратів, що містять кальцій, продовжить жінкам життя, заявили канадські учені.

Результати тестів показали, що вживання кальцію знижує ризик смертності у жінок на 22%. Виявилось, що жінки, які приймали препарати, що містять кальцій, жили довше порівняно з тими представницями слабкої статі, які кальцій не приймали. Притому позитивний ефект зберігався протягом 10 років, пише health.passion.ru

Відомо, що багато жінок, не дивлячись на розпорядження лікарів, не приймають препарати з кальцієм.

Але учені з Канади запевняють, що недостатній прийом цього мікроелемента теж може привести до серйозних наслідків. Девід Голтцман (David Goltzman) з Університета McGill в Монреалі пояснив:

«Наше дослідження дозволило встановити, що щоденний прийом препаратів із вмістом кальцію знижує рівень смертності серед жінок майже на чверть. Користь була очевидна лише в тому випадку, якщо жінки приймали приблизно 1000 міліграм в день, не залежно від того, чи містив препарат вітамін D чи ні».

korzonews.info