У Москві із метро через пожежу евакуювали 4,5 тис осіб
09:38, 05 червня 2013Зарубіжні новини
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Жертв і потерпілих немає
У Москві із станцій метро «Мисливський ряд» і «Бібліотека імені Леніна» через загоряння евакуювали 4,5 тис. осіб.
Про це передає РІА «Новости» з посиланням на МНС РФ.
Сьогодні вранці на перегоні між станціями "Бібліотека імені Леніна" і "Мисливський ряд" загорівся силовий кабель. Потяг, що опинився в тунелі на момент НП, доставили на "Бібліотеку імені Леніна". За даними джерела в правоохоронних органах, постраждала одна жінка. За інформацією на сайті МНС РФ, потерпілих і загиблих немає.
Загоряння в московській підземці вже ліквідовано.
"О 9.04 мск загоряння в тунелі станції метро "Мисливський ряд" у м. Москва ліквідовано. Евакуйовано близько 4,5 тисяч осіб. За попередніми даними, жертв і потерпілих немає", - йдеться в повідомленні МНС.
Як уточнили рятувальники, рух потягів від станцій "Парк Культури" до "Комсомольська" призупинено. МНС радить жителям Москви користуватися наземним транспортом.
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