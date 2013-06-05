У Москві із метро через пожежу евакуювали 4,5 тис осіб

У Москві із станцій метро «Мисливський ряд» і «Бібліотека імені Леніна» через загоряння евакуювали 4,5 тис. осіб.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на МНС РФ.

Сьогодні вранці на перегоні між станціями "Бібліотека імені Леніна" і "Мисливський ряд" загорівся силовий кабель. Потяг, що опинився в тунелі на момент НП, доставили на "Бібліотеку імені Леніна". За даними джерела в правоохоронних органах, постраждала одна жінка. За інформацією на сайті МНС РФ, потерпілих і загиблих немає.

Загоряння в московській підземці вже ліквідовано.

"О 9.04 мск загоряння в тунелі станції метро "Мисливський ряд" у м. Москва ліквідовано. Евакуйовано близько 4,5 тисяч осіб. За попередніми даними, жертв і потерпілих немає", - йдеться в повідомленні МНС.

Як уточнили рятувальники, рух потягів від станцій "Парк Культури" до "Комсомольська" призупинено. МНС радить жителям Москви користуватися наземним транспортом.