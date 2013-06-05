Біля Гаваїв стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,6 стався сьогодні біля берегів острова Гаваї.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр землетрусу знаходився за 54 кілометри на південний схід від міста Пахала на найбільшому острові Гавайського архіпелагу. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 40,9 кілометра.

Про жертви і руйнування в результаті підземних поштовхів не повідомляється. Загрози виникнення цунамі немає.