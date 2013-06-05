На швидкісній трасі зіткнулися 56 автомобілів, загинуло 9 осіб
09:41, 05 червня 2013Зарубіжні новини
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У Китаї дев`ятеро осіб загинули в результаті зіткнення 56 машин на швидкісній автомагістралі.
Як передає ІТАР-ТАСС, аварія сталася вчора в районі міста Мадянь (центральна провінція Хенань) на одній з ділянок швидкісної траси, яка з’єднує Пекін з Гонконгом і Макао.
Під час зіткнення автомобілі, серед яких було багато вантажівок, утворили багатокілометровий затор на дорозі. Рятувальники, які прибули на місце, звільнили з розбитих машин 95 осіб. Всі вони дістали різні поранення, а один з потерпілих пізніше помер у лікарні.
За офіційною інформацією, вісім осіб загинули на місці.
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