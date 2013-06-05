Фісташки сприяють схудненню

Британські фахівці прийшли до висновку, що для більшої користі здоров`я й фігурі такі горіхи, як фісташки, необхідно їсти в шкаралупі, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Це, звичайно, не означає, що необхідно їсти шкарлупки, просто слід віддавати перевагу неочищеним горіхам.

Експерти з`ясували, що при вживанні очищених фісташок кількість спожитих калорій становить на сорок відсотків більше, ніж при вживанні горіхів у шкарлупі. За словами авторів дослідження, це обумовлюється двома чинниками. У першу чергу, для очищення горіха від шкарлупки необхідно прикладати певні зусилля, що істотно знижує швидкість вживання горіхів в одиницю часу. Крім цього, самі шкарлупки, точніше їх кількість, є обмежувачами. Іншими словами, коли ми дивимося на гірку шкарлупок, підсвідомо розуміємо, скільки ми з`їли.

Фісташки дуже корисні для здоров`я. Ці горіхи вважаються одними з найбільш корисних низькокалорійних продуктів. Однак для багатьох представниць прекрасної статі фісташки можуть служити самообманом. Справа в тому, що при вживанні фісташок організм досить швидко відчуває насичення. А самі горіхи є низькокалорійними. Іншими словами, при вживанні фісташок жінки можуть ефективно корегувати вагу і попереджувати появу надлишкових кілограмів.