Серцева недостатність пов'язана з раннім клімаксом у чоловіків

Серцева недостатність прискорює процеси старіння і призводить до раннього клімаксу у чоловіків. Як показали результати дослідження, представлені на щорічному конгресі Європейського товариства кардіологів Heart Failure Congress 2013, що проходить в Лісабоні (Португалія), у чоловіків з порушенням серцевої функції раннє (до 50-60 років) настання синдрому андропаузи (СА, за аналогією з менопаузою у жінок) зустрічається в чотири рази частіше.

Чоловічий клімакс (андропауза), що сигналізує про завершення функціонування репродуктивної системи, супроводжується зниженням вироблення чоловічих статевих гормонів, у першу чергу тестостерону, що породжує ряд клінічних симптомів - еректильну дисфункцію, втрату лібідо, психологічні проблеми, розлад сну, м`язову слабкість тощо.

Група фахівців з Вроцлавського медуніверситету (Польща) під керівництвом професора Еви Янковської (Ewa A. Jankowska) порівняли ступінь превалювання СА і вираженість його симптомів у 232 чоловіків у віці 40-80 років з діагнозом "систолічна серцева недостатність" і 362 учасників контрольної групи того ж віку.

Було встановлено, що СА присутній у третини чоловіків-"сердечників" незалежно від віку. У віковій групі 40-59 років у чоловіків з порушенням серцевої діяльності СА зустрічався в чотири рази частіше, ніж у членів контрольної групи того ж віку, при цьому симптоми розлади, особливо сомато-вегетативні і стосуються сексуальної функції, у "сердечників" були набагато більш вираженими.

У чоловіків більш старшої вікової групи, 60-80 років, присутність СА і тяжкість симптомів не залежала від наявності або відсутності серцевої недостатності.

Раніше висловлювалися припущення, що дефіцит чоловічих гормонів при серцевій недостатності може бути викликаний лікарськими препаратами для підтримки функції серця. Проте автори роблять висновок, що серцева недостатність сама по собі впливає на функцію ендокринних залоз, викликаючи дефіцит чоловічих статевих гормонів, прискорює природний процес старіння і веде до раннього клімаксу.

Як зазначила професор Янковська, необхідні подальші дослідження в цьому напрямку, щоб з`ясувати, чи зможе гормонозамісна терапія поліпшити якість життя таких хворих.