Регулярне вживання кофеїну може зумовити психічний розлад

Величезна кількість людей регулярно зловживає напої з кофеїном – без різниці, чи велика чашка ароматної кави це, або ж банальний енергетик Ред Булл протягом утомливого дня.

Згідно нової редакції Діагностичного і статистичного керівництво по психічних розладах, виданого Американською психіатричною асоціацією минулого тижня, таке надмірне споживання кофеїну може привести до стану, що класифікується як «кофеїнове сп`яніння», пише видання Тime. Такий стан, відзначають медики, не має нічого спільного з класичним сп`янінням – блаженним ступором, проте воно є не менш шкідливим для організму людини, а іноді його наслідки можуть бути набагато серйознішими.

Якщо ви регулярно вживаєте більше 250 міліграма кофеїну на добу, то, швидше за все, не раз мали більшість з наступних симптомів: неспокій, нервозність, збудження, безсоння, прилив крові до обличчя, діурез, шлунково-кишкові розлади, м`язові сіпання, незв`язний потік думок і мови, тахікардія або серцева аритмія, періоди психомоторного збудження (ненавмисні рухи, наприклад, швидке підстрибування на одній нозі).

Ці розлади в старій редакції керівництва по психічних розладах, підпадало під категорію «Кофеїнові розлади». Нове керівництво дає їм нове визначення – кофеїноманія. Згідно новому документу асоціації психіатрів, симптоми відміни кофеїну включають втому, головний біль і утруднене фокусування уваги.

«Кофеїн – це наркотик, м`який стимулятор, який використовується майже всіма на щоденній основі», – говорить доктор Чарльз О`брайен, який очолює робочу групу по розладах, пов`язаних з речовинами. «Але в нім є і підводні камені. Якщо ви п`єте багато кави, принаймні, дві або три чашки за один раз, то при різкому припиненні вживання кофеїну ви одержите банальну ломку», – додає він.

korzonews.info