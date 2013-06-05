Повінь у Європі збирає жертви

Щонайменше 11 осіб загинули в Центральній Європі внаслідок сильних повеней, викликаних зливами, які тривають із середини минулого тижня.

Як передає РІА «Новости», вісім осіб загинули в Чехії, дві - в Австрії і одна особа - в Швейцарії. Ведуться пошуки зниклих безвісти.

У Німеччині близько 4,6 тис. військовослужбовців бундесверу в даний час беруть участь у боротьбі з повінню, яка вже декілька днів продовжується у низці регіонів Німеччини. Німецький канцлер Ангела Меркель повідомила, що уряд виділить 100 млн. євро постраждалим від повеней.

Найскладніша паводкова ситуація склалася в останні дні в польському Дольношльонському воєводстві, на стику кордонів Польщі, Німеччини і Чехії. У минулі вихідні через безперервні дощі ряд річок у регіоні розлилися, порушивши рух на дорогах місцевого значення. У деяких населених пунктах вода залила перші поверхи будинків.

Надзвичайний стан у зв`язку з повінню було введене 2 червня у всіх краях Чехії, за винятком Пардубицького краю. Згідно з останніми даними, по всій країні рятувальники евакуювали із зон затоплення більш як 8 тисяч людей. За даними синоптиків, у найближчий день рівень води в Чехії спаде, однак, очікується, що будуть затоплені райони в Словаччині й Угорщині. У західних округах Угорщини Дьор і Комаром, а також у частинах округу Пешт і столиці Будапешта введено режим підвищеної готовності. Очікується найвищий рівень води в Угорщині за 50 років.

В Австрії було мобілізовано 20 тисяч пожежників, рятувальників і поліцейських, а також 800 військових для ліквідації наслідків повені. Два з трьох річкових портів Відня затоплені, як і частина паркової зони "Дунайський острів" між основним руслом Дунаю і обвідним каналом. Дунайський Канал, який протікає в історичному центрі міста, також місцями вийшов з берегів.