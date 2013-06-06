Вино скорочує ризик переломів і остеопорозу

Результати нещодавно проведеного дослідження в Британії порадують любителів таких напоїв, як червоне так і біле вино. Виявляється, келих натурального вина на день сприяє зміцненню кісткової тканини, скорочуючи ризик переломів і остеопорозу, пишуть іноземні ЗМІ.

Інші спиртні напої не мають подібної дії. Не дивлячись на те, що алкоголь в помірній кількості приносить користь організму, надмірне його вживання, навпаки, призводить до плачевних наслідків.

У дослідженні брали участь тисяча пар близнюків жіночої статі. Було відмічено, що у тих добровольців, які регулярно випивали невелику кількість вина, міцність хребта та кісток стегон була вище. При цьому автори дослідження не встановили ніякого взаємозв`язку між вживанням в їжу великої кількості овочів і фруктів і ризиком розвитку такого захворювання, як остеопороз.

Тим часом, традиційні «західний» раціон харчування, що складається з обсмаженого рибного філе, смаженої картоплі, печеної квасолі, пирогів з м`ясом та інших страв, як виявилося, негативно впливає на стан кісток, роблячи їх тендітними.

На даний момент вчені не можуть відповісти на питання, чим саме зумовлений позитивний вплив натурального вина на кісткову тканину. Є припущення, що такий ефект забезпечується за рахунок вмісту у вині поліфенолів. А ось алкогольна складова навряд чи дає позитивний ефект.