Захоплення мобільними телефонами спричиняє хронічну втому

Учені зі шведської Академії Салгрена провели дослідження і з`ясували, що надмірне захоплення мобільними телефонами викликає в дітей такі розлади, як порушення сну, появу стресів і хронічну втому.

Фахівці під керівництвом доктора Габі Бадра обстежили здорову молодь у віці 14-20 років. Досліджуваних розділили на дві групи. У першу входили підлітки, що робили менше п`яти дзвінків у день або відправляли менше п`яти текстових повідомлень. У другу –підлітки, які упродовж дня робили більше 15 дзвінків або відправляли більше 15 СМС.

Виявилося, що молоді з другої групи, у порівнянні з контрольною групою, був притаманний вищий рівень хвилювання, підлітки вели більш легковажний спосіб життя, вживали більше стимулюючих напоїв, а також частіше відчували проблеми зі сном і були більше схильні до стресів та втоми.

"Залежність від мобільного телефону поширюється усе більше. Молодь зазнає утисків з боку однолітків, які змушують її залишатися на зв`язку цілодобово. Діти починають користуватися мобільними телефонами в дуже ранньому віці. Очевидно, існує зв`язок між інтенсивним використанням стільникових телефонів і такими шкідливими звичками, як паління, токсикоманія і вживання алкоголю", - заявив Бадр.