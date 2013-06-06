Екстремальний спосіб схуднення дозволяє втратити 14 кг на місяць

Пластичний хірург з Беверлі-Хіллз пропонує усім, хто хоче швидко позбавитися зайвої ваги, пришити до язика спеціальний пластир, повідомляє Daily Mail.

Шматочок поліпропілену, пришитий до язика ускладнює прийняття їжі. Це найновіший та досить екстремальний метод схуднення, пише Корреспондент

Диво-пластир", який пришивають до язика шістьма стібками, робить вживання твердої їжі настільки болючим, що людина змушена перейти на дієту винятково з рідких продуктів.

"Вперше випробувана в 2009 році пластичним хірургом з Беверлі-Хіллз Ніколасом Чугеєм, ця процедура дозволяє скинути до 14 кг на місяць, але не без неприємних побічних ефектів", - пише Daily Mail.

Серед негативних наслідків - розпухання язика і проблеми з дикцією. Пластир можна носити тільки один місяць, оскільки потім тканини язика починають чорніти, а сам пластир може врости в язик.

У клініці Чугея ця процедура коштує 2000 доларів, але у Венесуелі жінки можуть обзавестися таким пластиром всього за 150 доларів.

Середньостатистична жителька Венесуели витрачає 20% річного доходу на косметику і процедури в салоні краси, на більшість з яких вона бере кредити в банку.