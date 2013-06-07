В Індії в ущелину впав автобус із школярами
13:38, 07 червня 2013Зарубіжні новини
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Загинули 18 людей
У північному індійському штаті Хімачал-Прадеш при падінні автобуса в ущелину 18 людей загинуло, 14 дістали травми.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал Zee News.
Інцидент стався сьогодні вранці. Загалом в автобусі, який їхав з Пунрадхара до Солана, було 35 людей.
Значна кількість жертв, за попередніми даними, - школярі.
Всіх постраждалих вже госпіталізовано.
Причина трагедії з`ясовується.
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