В Індії в ущелину впав автобус із школярами

У північному індійському штаті Хімачал-Прадеш при падінні автобуса в ущелину 18 людей загинуло, 14 дістали травми.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал Zee News.

Інцидент стався сьогодні вранці. Загалом в автобусі, який їхав з Пунрадхара до Солана, було 35 людей.

Значна кількість жертв, за попередніми даними, - школярі.

Всіх постраждалих вже госпіталізовано.

Причина трагедії з`ясовується.