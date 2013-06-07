Сильний дощ заливає Одесу, в центрі зупинено рух

Сильний дощ заливає центр Одеси і Фонтан.

Як повідомляє одеський сайт 048.ua, деякі вулиці суттєво підтопило. Зараз у центрі міста через дощ практично зупинено вуличний рух.

Пересип затопило, дощ посилився й на селищі Котовського. Заливає Митну площу, проте Балківською ще можна проїхати.

Також на сильний дощ скаржаться жителі Южного та передмістя Одеси зі сторони Миколаєва.

Зазначається, що 6 червня разом зі штормовим попередженням про сильні дощі й грози влада попросила одеситів і гостей міста по можливості залишатися вдома, не паркувати автомобілі під деревами.

Нагадаємо, в Одесі 38 осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості під час стихії, що розбушувалася ввечері 31 травня. Семеро з них були госпіталізовані. Під час негоди загинув 48-річний чоловік – він отримав смертельний удар струмом.

Збитки, завдані місту ураганом, обчислюється десятками мільйонів гривень.