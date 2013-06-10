Біля Магдебурга вода прорвала греблю, евакуйовано 20 тис осіб

У районі Магдебурга, столиці землі Саксонія-Анхальт, де, як і в інших землях Німеччини, через сильні дощі розлилися річки, вода прорвала греблю на Ельбі.

Понад 20 тис. місцевих жителів були змушені евакуюватися, повідомляє радіо «Свобода»

Президент Німеччини Йоахім Гаук відвідав місто Халле на околицях Магдебурга, де особливо відчутний збиток від повені, і висловив підтримку жителям.

Пік повеней у Німеччині очікується найближчими днями.

У неділю нові попередження про можливі сильні дощі передавали засоби масової інформації Чехії.

За минулий тиждень під час повенях в Австрії, Словаччині, Німеччині і Чехії загинули не менш як 10 осіб.