У Китаї через сильні зливи постраждали понад 3,5 млн осіб
09:44, 10 червня 2013Зарубіжні новини
0
Зруйновано будинки
За минулі кілька днів через сильні зливи у різних районах Китаю зазнали матеріального збитку 3,57 млн осіб, повідомляє агентство «Сіньхуа».
Найтяжча ситуація склалася у 10 провінціях країни, включаючи Хубей, Хунань, Цзянси, Аньхой, Юньнань і Гуйчжоу. За офіційними даними, жертвами удару стихії стали 13 осіб, відзначає ІТАР-ТАСС.
Сильні зливи знищили 287 тис. га сільгоспугідь і зруйнували понад 1,5 тис. житлових будівель.
Загальний економічний збиток оцінюється у 1,29 млрд юанів (209 млн доларів).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter