У Китаї через сильні зливи постраждали понад 3,5 млн осіб

Зруйновано будинки

За минулі кілька днів через сильні зливи у різних районах Китаю зазнали матеріального збитку 3,57 млн осіб, повідомляє агентство «Сіньхуа». Найтяжча ситуація склалася у 10 провінціях країни, включаючи Хубей, Хунань, Цзянси, Аньхой, Юньнань і Гуйчжоу. За офіційними даними, жертвами удару стихії стали 13 осіб, відзначає ІТАР-ТАСС. Сильні зливи знищили 287 тис. га сільгоспугідь і зруйнували понад 1,5 тис. житлових будівель. Загальний економічний збиток оцінюється у 1,29 млрд юанів (209 млн доларів).

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