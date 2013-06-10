Найкраще місце в офісі - біля вікна

Відомо, що яскраве світло допомагає регулювати сон, покращує настрій і навіть підвищує продуктивність праці. Тому найкраще місце в офісі - поруч з вікном, пише The Daily Mail.

Приміром, якщо людина працює поруч з вікном в сонячний день, це значно підвищує уважність (порівняно з тими працівниками, які сидять у центрі кімнати під штучним освітленням).

А от якщо людина погано спить, вчені радять 30-хвилинну прогулянку при ранковому сонці. Це допоможе налагодити роботу внутрішнього годинника. Особливо дана закономірність спостерігається у літніх людей з першими ознаками деменції (у них сонячні ванни на початку дня покращували режим сну і підвищували розумові здібності на 10%). З цієї причини літнім людям потрібно якомога частіше гуляти.

За словами Расселла Фостера з Оксфордського Університету, вся справа в серотоніні ("гормоні щастя"). Він виділяється на сонці. Зараз люди рідко проводять багато часу на сонці. Менше 5% денного світла проникають у будинки, а енергозберігаючі лампи взагалі не можуть поповнити нестачу світла (не вистачає потужності).

Сонячний день еквівалентний 100000 люксів (міра яскравості), а штучне освітлення дає близько 300. Людині ж потрібно для нормального життя 1000. Фостер радить не нехтувати пішими прогулянками. Це дозволить частково компенсувати нестачу світла.