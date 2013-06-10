40 осіб загинули через сильні шторми на Шрі-Ланці

40 осіб загинули через сильні шторми, що обрушилися на західне узбережжя Шрі-Ланки, повідомляють власті країни.

Ще щонайменше 30 осіб постраждали, і більш як 30 ланкійців вважаються зниклими безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція, в якій беруть участь військові, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Також у Шрі-Ланці проходить розслідування дій властей - чиновників підозрюють у тому, вони вчасно не попередили рибалок про стихійне лихо, що насувалося.

bbc.co.uk