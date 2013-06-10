40 осіб загинули через сильні шторми на Шрі-Ланці
17:39, 10 червня 2013Зарубіжні новини
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Триває рятувальна операція
40 осіб загинули через сильні шторми, що обрушилися на західне узбережжя Шрі-Ланки, повідомляють власті країни.
Ще щонайменше 30 осіб постраждали, і більш як 30 ланкійців вважаються зниклими безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція, в якій беруть участь військові, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Також у Шрі-Ланці проходить розслідування дій властей - чиновників підозрюють у тому, вони вчасно не попередили рибалок про стихійне лихо, що насувалося.
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