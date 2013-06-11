В індійському місті Мумбаї обрушився 5-поверховий будинок
08:39, 11 червня 2013Зарубіжні новини
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Усередині - діти і літні люди
П`ятиповерховий житловий будинок обрушився вчора в центрі індійського міста Мумбаї.
Як передає РІА «Новости», інформації про загиблих і постраждалих поки що немає.
Представник пожежної служби повідомив агентству Франс Прес, що на місці НП йде рятувальна операція. "Ми не знаємо, скільки людей заблоковано всередині", - сказав пожежник.
Разом з тим індійський телеканал NDTV з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що всередині будівлі, що обрушилася, можуть перебувати щонайменше 20 чоловік, у більшості - діти і літні люди.
Як відзначає NDTV, з неділі в Мумбаї йдуть сильні зливи, що призвело до перенесення рейсів поїздів і літаків.
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