В індійському місті Мумбаї обрушився 5-поверховий будинок

П`ятиповерховий житловий будинок обрушився вчора в центрі індійського міста Мумбаї.

Як передає РІА «Новости», інформації про загиблих і постраждалих поки що немає.

Представник пожежної служби повідомив агентству Франс Прес, що на місці НП йде рятувальна операція. "Ми не знаємо, скільки людей заблоковано всередині", - сказав пожежник.

Разом з тим індійський телеканал NDTV з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що всередині будівлі, що обрушилася, можуть перебувати щонайменше 20 чоловік, у більшості - діти і літні люди.

Як відзначає NDTV, з неділі в Мумбаї йдуть сильні зливи, що призвело до перенесення рейсів поїздів і літаків.