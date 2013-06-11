Кава подовжує життя

Кава - один з найпопулярніших напоїв на Землі. Останнім часом учені стали говорити про користь кави для здоров`я, пише The Indian Express. Наприклад, Національний раковий інститут провів дослідження понад 400000 чоловік 50-71 року. Коли спостереження починалося в 1995 році, у них не було значних захворювань.

До 2008 року більше 50000 осіб померли. Однак люди, які выпили по 2-3 чашки кави на день, помирали на 10% рідше порівняно з тими, хто кави не пив зовсім. Притому, для жінок ризик знижувався ще більше - на 13%. Яким чином кава продовжував життя, вчені не знають.

Було й інше дослідження, під час якого люди випивали по 3-4 чашки кави на день об`ємом 150 мілілітрів або одну велику порцію кави Starbucks. Виявилося, що помірне споживання кави рятувало від діабету 2 типу, повторного виникнення базально-клітинного раку шкіри, раку простати, раку ротової порожнини і грудей.

У свою чергу, експерименти з тваринами кажуть, що кофеїн змінює біохімічну середу в мозку. І це зменшує ймовірність розвитку деменції. У 2012 році вчені з Університету Іллінойсу протестували ефект кофеїну на мишах. У гризунів викликали кисневе голодування, що перешкоджало формуванню спогадів.

Половині мишей давали дозу кофеїну, еквівалентну кільком чашках. Після того, як приплив кисню поновлювався, у цієї групи гризунів здатність формувати нові спогади відновлювалася на 33% швидше, ніж у другої групи мишей.

Аналіз тканин мозку показав: кофеїн порушував роботу аденозину - речовини, розташованого в клітинах і дає енергію. При протечках (коли клітини в стресі або травмовано) аденозин ініціює ланцюг хімічних реакцій, що приводить до запалення. А це може порушити роботу нейронів, погрожуючи деменцією.