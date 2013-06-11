Чим втамувати спрагу

Найкраще влітку втамовувати спрагу негазованою природною водою – вона не має калорій, добре заповнює втрату рідини, пишуть іноземні ЗМІ.

Сприятливе пиття компотів і морсів з сухофруктів або фруктів, якщо вони містять мало цукру.

Для втамування спраги також підходить квас – він містить амінокислоти і прискорює засвоєння їжі. Однак пити корисно квас натурального бродіння. У ньому повинні бути тільки закваска, вода, цукор та зерно. Припустимо вгамовувати спрагу мінеральною водою, але слід враховувати – зловживання цією рідиною викликає утворення каменів у нирках.

Чудовим терморегулятором є зелений чай – добре охолоджує організм і позбавляє від відчуття спраги. Цей напій компенсує втрату мікроелементів, що виходять з виділеннями поту.