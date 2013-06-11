У Грузії обвалилася частина даху будівлі парламенту

Частина даху обрушилася на нульовий поверх нової будівлі грузинського парламенту в Кутаїсі, до якої депутати переїхали восени минулого року.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, за словами начальника апарату парламенту Грузії Зураба Мараквелідзе, причиною інциденту стало пошкодження однієї з труб, з якої хлинув сильний потік води, що зруйнував гіпсокартонну стіну, що, в свою чергу, спровокувало часткове обвалення даху.

"На щастя, постраждалих немає", - додав Мараквелідзе.

Деякі грузини вважають нову будівлю парламенту символом відродження країни. При цьому в коаліції "Грузинська мрія", що прийшла до влади восени 2012 року, вважають, що парламент має бути розташований у Тбілісі.

bbc.co.uk