П'ятиповерховий будинок в Індії обвалився через зливи

Загинули 4 людей

Внаслідок обвалення п`ятиповерхового житлового будинку в Мумбаї загинули четверо людей. Як передає ІТАР-ТАСС, шестеро зазнали поранень. На місці надзвичайної пригоди тривають пошуково-рятувальні роботи. itar-tass.com Як повідомляв УНІАН, обвалення будинку в центрі Мумбаї сталося ввечері 10 червня. За даними індійського телеканалу NDTV, усередині будівлі, що обвалилася, можуть перебувати щонайменше 20 осіб. Причиною інциденту могли стати зливи.

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