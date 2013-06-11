Європа посилить захист від електромагнітного випромінювання

Європейський парламент посилив захист робітників від електромагнітного випромінювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії Європарламенту доповіді Елізабет Морін-Шартьє (група народних партій, Франція).

Нове законодавство, зокрема, стосуватиметься робітників, які працюють в галузях з високим ризиком електромагнітного випромінювання, таких як металургійна промисловість, або багато часу проводять поблизу телевізійних та радіотрансляційних пристроїв.

Законодавство, зокрема, встановлює нові гранично допустимі ліміти електромагнітного випромінювання, а також вимагає від роботодавців здійснити оцінку відповідності пристроїв, що використовуються на виробництві, новим стандартам.

Передбачається, що нове законодавство набере чинності вже з 1 липня цього року після його остаточного схвалення Радою ЄС до кінця червня.