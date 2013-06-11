Мобільний телефон нагріває мозок і підвищує тиск

Науковці провели нові дослідження, вивчаючи вплив мобільних телефонів на організм людини. Раніше вже було встановлено, що випромінювання мобільних телефонів сприяє утворенню злоякісних пухлин мозку, раку щитоподібної залози, а також розвитку безпліддя у чоловіків. Десятирічний експеримент, проведений фахівцями ВООЗ у 13 країнах, показав, що активні користувачі стільникового зв`язку хворіють карциномою на 50% частіше за інших. Крім того, було доведено, що мобільний телефон може шкодити здоров`ю вагітних і їхньому потомству, пише Інформінг.

Нові дослідження, здається, поповнили сумний список негативних наслідків "дружби" з "мобільником". Так, в Італії медики виявили, що під час розмови по мобільному телефону тиск підвищується в середньому на 5-10 міліметрів. Як зазначають лікарі, подібні стрибки тиску надто небезпечні для людей після 40 років.

У свою чергу, група науковців з різних країн відкрила, що випромінювання мобільних пристроїв здатне підвищувати температуру мозку.

Це вдалося з`ясувати завдяки експерименту, під час якого макет голови заповнили фізіологічним розчином, за складом близьким до водно-сольового розчину в тілі людини. Прикладаючи до "юшки" голови-макету телефони різних фірм-виробників, дослідники вимірювали ступінь впливу на "абонента".

"Випромінювання мобільних телефонів справді викликає збільшення температури головного мозку і створює ефект мікрохвильової печі", - констатував фахівець у даній галузі досліджень, професор Ньюкаслського університету Джон Айткен.

Він пояснив, що підвищення температури кори головного мозку призводить до відмирання й некрозу тканин і, як наслідок, до погіршення мозкової діяльності.

На думку лікарів, розмова по мобільнику не повинна тривати більше трьох хвилин, при цьому найкраще користуватися гарнітурою. Також вони рекомендували вимикати пристрій на ніч або, принаймні, тримати його подалі від себе під час сну.