Через вибух завалилася заводська будова, загинули 11 людей

На сході Китаю

На сході Китаю завалилася заводська будова, загинули 11 людей. Всі 20 людей, які опинилися під завалами внаслідок вибуху, що стався на кухні їдальні на першому поверсі службової будівлі газопаливної компанії міста Сучжоу (провінція Цзянсу), знайдені, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на «Синьхуа». З них 11 людей загинули. Підсумки попереднього розслідування свідчать про те, що причиною аварії став витік газу з газопроводу, внаслідок чого стався вибух, який призвів до обвалення всієї триповерхової службової будівлі компанії. Решта дев`ять людей знаходиться на лікуванні, їхнє життя поза небезпекою.

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