Загорівся і впав вертоліт "швидкої": є жертви

Одна людина загинула, троє зазнали поранень внаслідок аварії вертольота медичної служби в американському штаті Оклахома, повідомляє телеканал KFSM-TV із посиланням на співробітників медслужби.

Вертоліт "повітряної швидкої допомоги" загорівся і впав біля лікарні селища Таліхіна в південно-східній частині Оклахоми, де проживають представники корінної народності чокто. На борту вертольота перебували чотири людини, одна з яких внаслідок аварії померла, зазначає РІА «Новости».

За даними телеканалу, двоє з трьох поранених перебувають у лікарні, поряд з якою сталася аварія. Третього постраждалого було в критичному стані перевезено до іншої лікарні за допомогою аналогічного медичного вертольота. Інформації про причини інциденту як і раніше немає.

Минулого тижня аналогічна НП сталася в штаті Кентуккі на сході США. Під час аварії вертольота "повітряної швидкої допомоги" тоді загинули троє людей. Причину аварії поки не з`ясовано.