У Японії помер найстарший мешканець планети

Найстарший житель планети помер в Японії у віці 116 років, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Дзіроемон Кімура отримав статус найстаршої людини в світі і сертифікат Книги рекордів Гіннеса в грудні минулого року після смерті американки Бесс Купер. За даними дослідників, за два дні до настання 2013 року він також став чоловіком із найдовшою тривалістю життя, чия дата народження була точно зафіксована в офіційних документах.

Абсолютний рекорд за тривалістю життя належить француженці Жанні Кальман, яка померла в 1997 році, проживши понад 122 роки.

В висновку лікарів госпіталю міста Кетанго префектури Кіото вказано, що смерть пацієнта 1897 року народження настала вранці в середу й сталася з природних причин.

Протягом 40 років Кімура працював у поштовому відділенні, а після виходу на пенсію займався фермерством до 90 років. Він виховав семеро дітей, ставши дідом для 14 онуків, 25 правнуків і 14 праправнуків. Крім Кімури в Кетанго з населенням близько 60 тисяч осіб вікову позначку в 100 років переступили 94 людини, що спонукало вчених запустити проект із дослідження способу життя довгожителів у цьому районі.