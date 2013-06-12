Песимізм вбиває мозок

Песимісти демонструють понижену адаптивність до того, що відбувається в зовнішньому світі, - говорять психологи. Причому, це можна прослідкувати, спостерігаючи за їх мозком. Недавно співробітники Австралійського інституту неврології в співпраці зі своїми колегами провели дослідження нейропластичності. Вони вивчали діяльність мозку під час депресії, а також просто у песимістично настроєних людей.

Нейропластічность - уміння людського мозку, що полягає в можливості змінюватися під дією досвіду.

У поняття «нейропластичність» входить формування нових нейронів і розростання тих, що вже існують, мета процесу - створення нових сполук. На цьому процесі (в даному випадку, поза сумнівом, описаному достатньо грубо) і грунтуються навчання і пам`ять.

Щоб підійти до дослідження нестандартно, учені не тільки просили респондентів виконувати певні тести, але також скористалися магнітною стимуляцією мозку. Як виявилось, нейропластичність підвищилася тільки у здорових учасників дослідження, які в цілому демонстрували позитивний настрій. У песимістів мозок набагато «ледачіше» відгукувався на збудники.Також зниження нейропластики пов`язане з депресією, проте, учені не готові з повною упевненістю сказати, що є причиною, а що — наслідком. Втім, все може залежати від індивідуального випадку.

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