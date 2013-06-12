Сир - засіб від карієсу

Сир знижує ризик карієсу. Такий висновок зробили співробітники Академії загальної стоматології США за результатами дослідження.

У дослідженні брали участь 68 дітей у віці 12-15 років. Їх розділили на три групи: одна група їла сир чеддер, інша – йогурт без цукру, а третя випила склянку молока. До проходження тесту і через 10, 20 і 30 хвилин після його закінчення у дітей зміряли рівень рН (лужний рівень) на поверхні зубів. Чим він вищий, тим краще зуби захищені від ерозії.

Виявилось, що вживання молока або йогурту не відбилося на рівні рН в роті. А у дітей, які їли сир, рівень значно виріс. Крім того з`ясувалося, що сир вивільнив хімічні сполуки, які утворили на зубах захисний шар, що додатково захищає зуби від руйнування кислотами.

likar.info