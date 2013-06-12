Поляк здійснив акт самоспалення біля канцелярії Туска

Сьогодні у Варшаві поляк здійснив акт самоспалення перед канцелярією голови уряду Польщі Дональда Туска.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар варшавської поліції Маріуш Мрозек.

За його словами. 56-річного чоловіка у важкому стані, з опіками 60% тіла, доставлено до лікарні.

Як сказав прес-секретар, чоловік не мав з собою жодних плакатів та не пояснив, чому він це зробив. "Поруч уже кілька днів триває пікет, але він не був його учасником", - додав Мрозек.

За його словами, чоловік приїхав до Варшави з регіону поблизу польської столиці.

Як повідомляє телеканал TVN24 з посиланням на одного із свідків, чоловік "нічого не говорив, не кричав, просто присів. Раніше ходив протилежним боком вулиці".

"Сидів кілька хвилин, говорив про ситуацію у країні, але спокійно. Я роздавав листівки неподалік. Дивився на нього і думав, що він поливає себе водою. Поруч проходила дівчина, яка теж, мабуть, так подумала, а він себе підпалив", - додав другий свідок.

Поліція прибула на місце події за кілька секунд через те, що якраз до канцелярії мала прибути закордонна делегація.

За даними польських ЗМІ, чоловік, якого відвезли до лікарні, перебуває у свідомості.

Портал Wp.pl нагадує, що схожий випадок стався у Польщі у вересні 2011 року, а самоспалення здійснив колишній посадовець центрального слідчого бюро поліції. Перед тим, як підпалити себе, цей чоловік приклеїв до однієї з лавок лист до голови уряду Польщі, копія якого була розіслана електронною поштою до кількох редакцій польських газет і до політиків. У листах йшлося про нібито корупцію в одній із податкових адміністрацій у Варшаві. Водночас причиною його вчинку називали величезні борги.