Лісові пожежі у США знищили житлові будинки

Великі лісові пожежі, які вирують в американському штаті Колорадо з 10 червня, знищили майже сто житлових будинків. Про це сьогодні повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на представників місцевої влади.

Всього в регіоні зафіксовано чотири вогнища займання. Найнебезпечніший пожежа вирує на північному сході від Колорадо-Спрінгс в районі містечка Блек-Форест, розташованого в лісистій місцевості. За попередніми даними, там знищено понад 3 тисяч га лісів і чагарників. Через надзвичайно спекотну та суху погоду і поривчастий вітер полум`я швидко поширюється.

За словами представників штабу з ліквідації пожеж, локалізувати вогонь поки не вдається. Влада оголосила про примусову евакуацію понад 7 тисяч осіб. З в`язниці в передмісті Колорадо-Спрінгс, яку огорнув густий дим, сьогодні були евакуйовані понад 900 ув`язнених.

Влада прийняла рішення підключити до боротьби зі стихією авіацію - шість пожежних вертольотів і один повітряний танкер. Даних про жертви і постраждалих поки що не надходило.