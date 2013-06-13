Рейтинг професій, що викликають ожиріння

Співробітники рекрутингової компанії CareerBuilder JobSearch провели дослідження, присвячене професіям, які сприяють ожирінню, пише "РБК daily".

Лідерами по набору зайвої ваги виявилися вчителі і інженери, а найстрункішими – учені і робітники заводів. В ході дослідження фахівці розділили всі професії на дві групи: ті, що сприяють схудненню або ожирінню. Вони опитали близько 3 тис. 700 осіб, 55% з них вважають, що мають зайву вагу, причому 40% упевнені, що видужали завдяки роботі.

З ризиком ожиріння пов`язані такі посади, як помічник директора (69%), інженер (56%), вчитель (51%) і юрист (48%). А ось 16% опитаних заявили, що схуднули в результаті своєї роботи. Серед "найстрункіших" опинилися такі професії, як робітник заводу і учений.

Більше половини респондентів назвали причиною ожиріння сидячу роботу, близько 35% – стрес, 26% – нерегулярне харчування, 17% – участь в корпоративних вечірках і святкових вечерях з колегами, 9% – брак часу для прийому їжі, а також тиск колег щодо харчування.

За словами авторів дослідження, близько половини опитаних регулярно відвідує тренажерний зал, а 30% виконують фізичні вправи вдома. Крім того, багато працедавців намагаються позитивно вплинути на здоров`я своїх підлеглих. Так, біля третини респондентів заявили, що їх компанії безкоштовно надали їм абонементи в спортзал.

korzonews.info