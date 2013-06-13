Квашені помідори покращують мікрофлору кишечника

Солоні огірки, квашені помідори та інша домашня консервація, яка не проходила повної стерилізації на виробництві, дуже корисна для нашого організму. Вчені дійшли таких висновків, коли шукали причину збільшення кількості харчових розладів, повідомляє Daily Mail.

Експерти з`ясували, що однією з основних причин погіршення здоров`я травної системи, стало те, що ми відмовилися від багатьох продуктів.

Наприклад, учені звернули увагу, що в домашній консервації, а зокрема в маринованих помідорах і огірках, дуже багато корисних речовин і бактерій, якими ми зараз нехтуємо. Їх нестача впливає на мікрофлору кишечника і часто викликає проблеми зі здоров`ям. Також медики радять готувати з домашніх продуктів йогурти, квашену капусту і пекти хліб. На думку експертів, це зміцнить імунітет і поліпшить не тільки мікрофлору кишечника, але і самопочуття в цілому.