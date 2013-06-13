ООН: під час конфлікту в Сирії загинули тисячі дітей

Тисячі дітей загинули під час сирійського конфлікту з березня 2011 року.

Про це свідчать дані нової доповіді ООН, присвяченої вивченню участі дітей у збройних конфліктах, передає російська служба Бі-Бі-Сі

Як наголошується в доповіді, урядові війська і повстанці часто використовують дітей і підлітків як смертників і "живі щити".

Крім того, озброєні угруповання сирійської опозиції змушують дітей виконувати різні допоміжні роботи, наприклад, доставку боєприпасів.

За даними ООН, сирійська армія також вдається до тортур дітей, запідозрених у зв’язках з бунтівниками.

Загалом у документі розглядається 21 країна, де діти найсильніше постраждали від спалахів насильства.

Вперше до "ганебного списку" організації потрапила Республіка Малі, де в січні цього року почалася велика військова операція проти бунтівників-ісламістів за участю французької армії.