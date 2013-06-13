ООН: під час конфлікту в Сирії загинули тисячі дітей
12:07, 13 червня 2013Зарубіжні новини
87
Використовують як смертників
Тисячі дітей загинули під час сирійського конфлікту з березня 2011 року.
Про це свідчать дані нової доповіді ООН, присвяченої вивченню участі дітей у збройних конфліктах, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Як наголошується в доповіді, урядові війська і повстанці часто використовують дітей і підлітків як смертників і "живі щити".
Крім того, озброєні угруповання сирійської опозиції змушують дітей виконувати різні допоміжні роботи, наприклад, доставку боєприпасів.
За даними ООН, сирійська армія також вдається до тортур дітей, запідозрених у зв’язках з бунтівниками.
Загалом у документі розглядається 21 країна, де діти найсильніше постраждали від спалахів насильства.
Вперше до "ганебного списку" організації потрапила Республіка Малі, де в січні цього року почалася велика військова операція проти бунтівників-ісламістів за участю французької армії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter