Сік із буряка, моркви, яблук - захист від раку

Цей напій зміцнює імунну систему, є прекрасним профілактичним засобом від онкологічних захворювань, допомагає при хворобах печінки, нирок, підшлункової залози, пишуть іноземні ЗМІ.

Крім того, він корисний для легенів, серцево-судинної системи, знижує високий кров`яний тиск, виводить токсини, покращує роботу кишечника, знімає м`язові болі після важкого фізичного навантаження і неприємний запах з рота, допомагає позбутися зайвої ваги.

Для приготування напою миємо одну буряк, дві моркви і одне яблуко, зрізаємо з них шкірку, розрізаємо на шматки і за допомогою соковижималки отримуємо сік, який тут же випиваємо. Для більш приємного смаку можна додати в напій лайм або лимон.

Приймати його слід вранці натщесерце протягом 3 місяців. І обов`язково свіжовичавлений.