Існує багато способів стати молодше. Так, приміром, згідно з дослідженням, запах грейпфрута дійсно може спонукати чоловічий мозок повірити, що жінка приблизно на шість років молодше, ніж насправді, пишутроссийские ЗМІ.

Але існують і реальні способи впливу на процес старіння, зокрема утворення зморшок.. Дослідження показують, що склянка гранатового соку в день запобігає розвитку зморшок, оскільки сповільнює процес природного окислення ("зносу") ДНК. Крім того, він пов`язаний з профілактикою серцево-судинних захворювань і зняттям стресу.

Чорниця, ожина та інші ягоди багатіна антиоксидантні сполуки, відомими як антоціани, які зменшують зростання деяких ракових клітин, а також тонізують м`язи і поліпшують функції мозку. Вітамін С допомагає формувати колаген, який розгладжує дрібні і глибокі зморшки. Інші дослідження показали, що люди, які їдять багато риби, живуть довше. У них на 40 відсотків більш низький рівень смертності.

Помаранчеві овочі, такі як морква, гарбуз і кабачок багаті альфа-каротином. Дослідження показують, що люди, у яких високий рівень альфа-каротину, рідше вмирають від раку, хвороб серця або будь-якої іншої причини. Нарешті, австралійські дослідники виявили, що люди, які щодня накладають на себе хоча б ложку сонцезахисного крему, можуть похвалитися меншою кількістю зморшок порівняно з тими, хто не користується ним регулярно.