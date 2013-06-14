Як правильно мити руки

Тільки 5% людей миють руки правильно – так, щоб знищити мікроби, що викликають інфекції. Про це свідчать результати дослідження, проведеного в Університеті Мічігану.

Дослідження, проведене в суспільних убиральнях коледжу, охопило 3,7 тис. учасників. Експерти таємно спостерігали за тим, як люди миють руки після відвідин туалету. Виявилось, що тільки кожен 20-й мив руки правильно – намилював долоні з обох боків і між пальцями, і приблизно через 20 секунд змивав їх проточною водою і витирав чистим рушником. При цьому 33% людей мили руки без мила, 10% взагалі їх не мили. В середньому, миття рук займало близько 6 секунд. Чоловіки частіше за жінок не дотримували правила особистої гігієни.

Дослідники відзначили, що до вечора кількість тих, хто миє руки після туалету, зменшувалося. В убиральнях, де висів напис «Не забудьте помити руки», люди дійсно робили це частіше.

likar.info