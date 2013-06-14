У Китаї 300 дітей госпіталізовано з лихоманкою

Щонайменше 300 дітей госпіталізовано в китайській провінції Сичуань з лихоманкою і запамороченням, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на новинне агентство "Сіньхуа".

Як зазначає місцева влада, всім, хто потрапив до лікарні, - від 8 до 12 років, причому вони ходять до однієї і тієї самої школи міста Мейшань.

Регіональний центр профілактики інфекційних захворювань вивчає стан дітей, намагаючись з`ясувати, що могло спровокувати нездужання.

bbc.co.uk