У Мексиці 40 тис людей залишили будинки через зливи

Зливи стали причиною сильних повеней на півночі Мексики біля кордону з Техасом.

У місті П‘єдрас Неграс понад 40 тис. людей були змушені залишили свої будинки, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі

За останніми даними, внаслідок повені загинула щонайменше одна людина й зруйновано близько 10 тис. будинків.

Як повідомляє місцева влада, дощі почалися в п`ятницю вдень, і за два дні випало майже 60% річної норми опадів. Особливо сильно постраждала центральна частина міста.

Наприкінці травня на тихоокеанське узбережжя Мексики обрушився ураган "Барбара": жертвами стихії стали двоє людей. За декілька годин до приходу урагану з прибережних районів були евакуйовані тисячі людей.