У Мексиці 40 тис людей залишили будинки через зливи
09:31, 17 червня 2013Зарубіжні новини
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За два випало 60% річних опадів
Зливи стали причиною сильних повеней на півночі Мексики біля кордону з Техасом.
У місті П‘єдрас Неграс понад 40 тис. людей були змушені залишили свої будинки, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
За останніми даними, внаслідок повені загинула щонайменше одна людина й зруйновано близько 10 тис. будинків.
Як повідомляє місцева влада, дощі почалися в п`ятницю вдень, і за два дні випало майже 60% річної норми опадів. Особливо сильно постраждала центральна частина міста.
Наприкінці травня на тихоокеанське узбережжя Мексики обрушився ураган "Барбара": жертвами стихії стали двоє людей. За декілька годин до приходу урагану з прибережних районів були евакуйовані тисячі людей.
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