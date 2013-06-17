Після пінної вечірки в клубі 40 людей отримали опіки очей

Медики повідомили про майже 40 постраждалих після "пінної вечірки" в Архангельську (Росія).

Майже 40 людей звернулися до лікарів після "пінної вечірки" в Архангельську з скаргами на хімічні опіки очей, ніхто з них госпіталізований не був, повідомив у понеділок РІА Новости представник обласної офтальмологічної лікарні.

"За медичною допомогою звернулися до лікарні 36 людей, жоден з них госпіталізований не був. У всіх легка ступінь пошкодження органів зору, кон`юктиви і рогівки очей, була зроблена промивка, знеболення, призначено відповідне лікування.

Всі відправлені за місцем проживання", - сказав співрозмовник агентства. Згідно з попередньою оцінкою стану постраждалих, загрози їхньому життю немає, прогноз лікування сприятливий.

Раніше в ЗМІ з`явилася інформація про те, що в ніч на 16 червня в нічному клубі Архангельська кілька десятків учасників "пінної вечірки" отримали хімічний опік очей. Слідчий комітет РФ і регіональна поліція почали перевірку повідомлень про отримані учасниками "пінної вечірки" травмах.