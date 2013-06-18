Фітнес - кращий антидепресант
Відмінна заміна прийому препаратів
Вченими університету Дьюка (США) встановлено, що відмінною заміною прийому препаратів-антидепресантів є заняття фізкультурою і спортом, пишуть зарубіжні ЗМІ.
Замість того щоб приймати таблетки, краще зайнятися фізичними вправами, підібравши для себе найбільш прийнятні. Це вчені рядять як чоловікам, так і жінкам.
Однакову користь для людського організму принесуть і вправи на велотренажері, і легка пробіжка, і заняття з гантелями або гирями.
Заняття фітнесом позитивно впливають я на настрій, допомагають позбутися від дратівливості, покращують сон. Саме завдяки фізичним навантаженням організм виробляє серотонін - гормон щастя, який і відповідає за відсутність депресії, констатують вчені американського університету Дьюка.