Фітнес - кращий антидепресант

Вченими університету Дьюка (США) встановлено, що відмінною заміною прийому препаратів-антидепресантів є заняття фізкультурою і спортом, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Замість того щоб приймати таблетки, краще зайнятися фізичними вправами, підібравши для себе найбільш прийнятні. Це вчені рядять як чоловікам, так і жінкам.

Однакову користь для людського організму принесуть і вправи на велотренажері, і легка пробіжка, і заняття з гантелями або гирями.

Заняття фітнесом позитивно впливають я на настрій, допомагають позбутися від дратівливості, покращують сон. Саме завдяки фізичним навантаженням організм виробляє серотонін - гормон щастя, який і відповідає за відсутність депресії, констатують вчені американського університету Дьюка.