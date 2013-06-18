Виявлено провідну причину розвитку артриту

Університет Макгілла підтвердив: нервова система і фактор росту нервів грають ключову роль у розвитку артриту, пише News Track India.

Робота вчених також підтримує теорію, згідно з якою зниження рівня фактора росту нервів (білка, що сприяє росту і виживаності нервів, а також викликає больові відчуття) може врятувати від артриту.

Вчені спеціально досліджували артрит гомілковостопного суглоба у щурів. Зокрема, вони вивчили зміни в нервах і тканинах, що оточують уражений артритом суглоб. Для цього використовувалися особливі маркери, які позначають різні типи нервових волокон. Внаслідок цього волокна було чітко видно під флуоресцентним мікроскопом.

Зазвичай симпатичні нервові волокна регулюють кровотік в кровоносних судинах. Але після того, як артрит дав про себе знати, ці волокна почали проростати в запалену шкіру, що розташовується над суглобом, і обвиватися навколо чутливих до болю нервових волокон. В уражених суглобах також фіксувалася більша кількість симпатичних волокон в цілому. А висока концентрація фактора росту нервів у запаленій шкірі у мишей відповідала дослідженню людей. Так, у пацієнтів з артритом реєструвалося значне підвищення рівня фактора росту.