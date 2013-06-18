Як впливає газована вода на нирки і сечовивідну систему

Лікар-уролог клінічного госпіталю "Лапіно" Костянтин Локшин розповідає, чи впливає часте споживання газованої води на стан нирок та сечовивідної системи, включаючи підвищення ризику раку.

"В даний час немає науково доведеного негативного впливу газованих напоїв на стан нирок та сечовивідну систему. Раку нирки, сечового міхура, сечоводу, уретри не має в числі факторів ризику розвитку споживання газованих напоїв. Загалом, урологи завжди вітають рясне споживання рідин, оскільки це сприяє посиленню діурезу (обсягу сечі) і зниження її концентрації.

Менш концентрована сеча має меншу схильність до каменеутворення (а хворі з каменями в нирках складають приблизно 1/3 від всіх пацієнтів урологічного відділення). Прийом лікувальних газованих вод хворим з каменями в нирках повинен призначати і регулювати тільки лікар, так як корисність або шкідливість такої води для конкретного пацієнта залежить від сольового складу каменю. Наприклад, при уратних каменях показані лужні мінеральні води.

Коли людина виділяє багато сечі і часто мочиться, то відбувається менший вплив на слизову сечових шляхів виведених з сечею канцерогенів. Таким чином, рясне споживання рідини у всіх її нетоксичних видах може бути навіть корисним з точки зору попередження ракових захворювань слизової сечових шляхів. Якщо є стурбованість станом органів сечової системи, то оптимальним скринінгом в даний час є ультразвукове дослідження нирок і сечового міхура, виконані лікарем-урологом, і загальний аналіз сечі ".