У Болгарії 22 дитини з України - у лікарні з опіками ІІ-го ступеня

У лікарню болгарського міста Бургаса з опіками ніг другого ступеня потрапили 22 дитини з України віком від 11 до 13 років, які беруть участь у Міжнародному фольклорному фестивалі у Несебрі "Сонце, радість, краса". Діти виступали босоніж на розпеченій до 60 градусів сцені.

Про це повідомив Бургаської інформаційний портал flagman.bg.

"Діти отримали опіки ніг другого ступеня. Їм була надана перша допомога. У середу вони мають приїхати на перев`язку і контрольний огляд. У готелі є лікарі, які спостерігатимуть за ними", - повідомила черговий лікар Бургаської лікарні.

Вона додала, що сімох дівчаток, які найбільше пробули на сцені і отримали більш серйозні опіки, довелося госпіталізувати. Їм довелося ввести сильні знеболюючі ліки.

Повідомляється, що юні танцюристи мали виконати свій танець в чешках, але викладач, яка супроводжувала їх, розпорядилася вийти на сцену босоніж.

Після вступу діти поскаржилися на опіки і були відправлені до лікарні обласного центру Бургаса. Лікарі обробили опіки. 15 дітей після перев`язки та знеболювальних уколів були відпущені в готель під спостереження лікарів, що працюють на фестивалі.

Інші діти з українського танцювального колективу живуть у готелі "Гренада" на курорті Сонячний берег. Тут же розміщені і інші 300 учасників міжнародного фестивалю "Сонце, радість, краса".

"Я не знала, що гумове покриття сцени розжарюється до такої температури. І нас ніхто не попередив про це", - повідомила болгарським журналістам керівник української групи Ірина Шепеленко.

Як повідомляє flagman.bg, вона двічі втрачала свідомість, коли побачила, в якому стані дівчата після виконання танцю залишають сцену.

Видання також стверджує, що люди мера Несебра погрожували журналістам розправою, якщо вони нададуть цей інцидент розголосу.

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