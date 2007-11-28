”Прес-конференція з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом”

Прес-конференція з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІД. Організатори - ВБО «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», Національна координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу. До участі запрошені:в.о.міністра охорони здоров’я України Юрій Гайдаєв; в.о.міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Віктор Корж; заст.адміністратора, керівник Бюро з питань розробки політики та координації програм Агентства США з міжнародного розвитку Даг Менарчик; Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Уільям Тейлор; директор МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Андрій Клепіков; голова Координаційної Ради ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» Володимир Жовтяк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 425 12 74, 425 69 89. Реєстрація учасників з 11-00.