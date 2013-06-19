У Росії горить склад з боєприпасами, евакуйовано тисячі людей

У селищі Чапаєвськ Самарської області (Росія) горить склад з боєприпасами, евакуйовано понад 6 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС по Самарській області.

«О 19.15 18 червня 2013 року надійшло повідомлення про те, що на підприємстві «Приволзький державний боєприпасний випробувальний полігон», розташований за адресою: селище Нагірне, міський округ Чапаєвськ, вул. Мячина, 14, сталися вибухи з подальшим горінням», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що після прибуття на місце виклику пожежних підрозділів встановлено, що відбуваються підрив снарядів і відкрите горіння на складах.

Адміністрацією міського округу Чапаєвськ проведено евакуацію жителів селища Нагірне у кількості 6 тис. 489 осіб. За попередніми даними, по медичну допомогу звернулася 31 особа, з них відправлено на амбулаторне лікування 22 особи, госпіталізовано 9 осіб:

На даний момент припинено рух транспорту в районі проведення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації.

Для гасіння пожежі планується застосування авіації МНС Росії (літак-амфібія БЕ-200ЧС).

За даними МНС, радіус розльоту осколків становить 3-4 км. Оточення встановлене на відстані 7-8 км силами МВС Росії 90 осіб особового складу.

19 червня з 04.30 організовано проведення авіарозвідки безпілотним апаратом в районі пожежі. За результатами проведення авіарозвідки планується гасіння пожежі з використанням авіації.

На даний момент пожежу локалізовано, в районі НС є два тліючих вогнища спалаху. До ліквідації наслідків НС залучено 758 осіб, а також 139 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, тільки у 2012 році в Росії сталися три подібні надзвичайні ситуації на складах боєприпасів.

24 травня на полігоні Ашулук в Астраханській області загорілися і вибухнули 145 ящиків з боєприпасами до гранатометів. Ніхто не постраждав.

18 травня загорівся артилерійський склад військової частини, розташований на відстані 280 кілометрів на північний схід від Владивостока. На складі зберігалися 100-міліметрові снаряди. Склад загорівся під час підготовки боєприпасів до відправки на планову утилізацію. Було евакуйовано 700 осіб з двох найближчих населених пунктів. Постраждали дві особи.

11 червня в Бузулуцькому районі Оренбурзької області Росії вибухнули боєприпаси на військовому складі.