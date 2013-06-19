Овочі спалять жир на животі

Виявляється, деякізвичайних овочів здатні спалювати жир, допомагаючи позбавитися від зайвих кілограмів, не гірше відомого своїми жироспалюючими властивостями ананаса. Дієтологи стверджують, що ці овочі містять особливі фітонутрієнти, що допомагають "спалити" жир на животі, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Як показали дослідження, існує конкретний клас овочів, здатних спалювати жир, інактивіруючи ксеноестрогени. Це небезпечні речовини, які потрапляють в наш організм з навколишнього середовища у величезній кількості. Ми отримуємо їх з продуктів харчування, косметики, побутових миючих засобів, разом з пестицидами і деякими продуктами нафтохімічного забруднення повітря.

Ксеноестрогени - це хімічні сполуки, які руйнують гормональну систему людини. Потрапляючи в організм, вони діють подібно гормонам естрогену, запускаючи неправильні механізми. Вони здатні накопичуватися в організмі, проявляючи високу біологічну активність. Крім впливу на репродуктивну функцію, естрогени сприяють відкладенню жиру на животі, особливо у жінок. Таким чином, навіть при нормальному рівні гормонів, організм буде знаходитися в стані, подібному їх надмірній кількості.

Овочі, здатні нам допомогти - це овочі сімейства хрестоцвітів: качанова капуста, цвітна капуста, спаржа, кольрабі, хрін, редиска, ріпа, бруква, китайська капуста, гірчичне насіння. Вони містять хімічні речовини індолу, а саме індол-3-карбінол, які пов`язують ксеноестрогени, перешкоджаючи їх небажаної дії. Дієтологи рекомендують вживати страви з хрестоцвітних овочів, принаймні, три рази на тиждень. Салати з редису, хрінниці або брукви, а також тушкована або приготована на пару цвітна і брюссельська капуста, не тільки допоможуть зберегти струнку фігуру, але і заповнять запас вітамінів і мікроелементів.

Крім того, як з`ясували біологи, хрестоцвіті овочі мають протиракові властивості і підвищують імунітет.