В Індії через зсуви та повені гинуть сотні людей

Щонайменше 130 людей загинули через викликані зливами повені та зсуви в північних індійських штатах Уттаракханд, Хімачал-Прадеш і Уттар-Прадеш.

Як передає РІА «Новости», серед жертв - п`ятеро військових, які брали участь у рятувальних операціях. Зниклими безвісти вважаються сотні людей, зокрема 45 поліцейських. Найбільше число жертв - 102 людини - зафіксовано в Уттаракханді.

Цього року сезон дощів у північній Індії, зокрема в столиці, почався значно раніше, ніж зазвичай. Зливи стали причиною зсувів, повеней. Дощі викликали розлив Гангу й деяких його приток. Зруйновано сотні будинків, мости. Тисячі прочан не змогли потрапити в священні для індусів храми Уттаракханда, наразі влада розміщує людей у будівлях місцевих шкіл і коледжів.

Військово-повітряні сили Індії використовують близько 20 вертольотів для евакуації людей, які через стихію виявилися фактично заблокованими на дахах будинків або на розмитих дорогах. Із вертольотів людям передають ковдри, медикаменти, їжу. В рятувальних операціях беруть участь близько 5 тис. військових.

Влада Делі, побоюючись розливу річки Ямуна, що протікає в місті, евакуювала близько 15 тис. осіб, які живуть безпосередньо на її берегах. За даними NDTV, рівень води в Гангу й притоках вчора почав знижуватися.