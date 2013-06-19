Фахівці з Британії довели, що чорна смородина є найкориснішою ягодою для здоров`я людини.

Чорна смородина містить велику кількість вітаміну С. Крім того, унікальність чорної смородини полягає в тому, що вона містить майже всі вітаміни групи В, а також вітаміни К і Е.

Все це слід врахувати, оскільки смородина корисна не тільки у свіжому вигляді. Ягоди можна заморозити на зиму або зварити з них варення, яке за своєю корисності не відрізнятиметься від щойно зірваних ароматних ягід. Активні речовини чорної смородини ефективно борються з хвороботворними мікроорганізмами, підвищують імунітет, що особливо цінно під час застуд. Крім цього, до складу чорної смородини входить рутин, який має зміцнювальну дію на судинні стінки.

Чорна смородина - натуральне джерело кальцію, необхідного для кісток, калію, що відповідає за виведення надлишкової рідини з організму, а також магнію і марганцю, що зміцнюють серце.Чорну смородину можна використовувати для лікування та попередження багатьох захворювань, особливо в умовах нестачі вітамінів. Крім усього іншого, при вживанні в їжу чорної смородини відновлюється обмін речовин. Однак не лише ягоди володіють цілющою силою. Листя чорної смородини можна заварювати, а відвар пити як чай.