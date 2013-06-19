На заводі в Таллінні стався вибух, є жертви

Вибух ацетилену сьогодні став причиною загибелі робітника на Балтійському судоремонтному заводі в Таллінні (БСРЗ), ще двоє людей одержали опіки, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рятувальний департамент Естонії.

За даними рятувальників, в результаті вибуху частково обрушився дах виробничої будівлі. Почалася пожежа, проте вона охопив невелику площу. Рятувальні роботи вже завершено. Загроза подальших вибухів ліквідована. Поліція і Трудова інспекція розслідують інцидент.

Прес-служба БСРЗ повідомила, що в постраждалій від вибуху будівлі розташована станція з виробництва ацетилену, який застосовується на заводі як пальне для газового зварювання і різки металів.

Балтійський судоремонтний завод входить до багатопрофільного концерну під назвою BLRT Grupp, який займається суднобудуванням і ремонтом, портовими послугами і стивідорною діяльністю, переробкою металобрухту і продажем металів. До концерну входять 65 підприємств в Естонії, Латвії, Литві, Україні, Росії, Фінляндії та Норвегії з чисельністю працівників близько 4 тисяч чоловік.